VMT: vecinos denuncian que construcción de mercado está afectando sus viviendas

Muy preocupados se encuentran los vecinos del asentamiento humano 1 de Mayo de Villa María del Triunfo (VMT), ya que desde el 2019 quedó abandonada la construcción de un mercado en la zona; la estructura de varios pisos es ahora una guarida de delincuentes.

Pero lo más grave, según un dirigente, es que con las recientes lluvias el terreno ha ido cediendo; sus casas se ubican en lo alto de un cerro y la obra paralizada en la parte baja; hay una pendiente de 20 metros que es un verdadero peligro para las 250 familias del lugar.

CARTAS AL MUNICIPIO

Temen que un sismo o una lluvia fuerte hagan que sus casas finalmente se desplomen. Los deslizamientos por las obras provocaron el angostamiento de la pista del sector, ocasionando varios accidentes, como la caída de una mototaxi y de personas que resultaron heridas.

Indican que han enviado varias cartas a distintas áreas del municipio, entre ellas, Defensa Civil, Fiscalización, Obras, etc., pero los funcionarios llegan al lugar, observan el caso y emiten sus informes, pero no hay una solución concreta al problema.