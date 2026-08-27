Fenómeno El Niño: Lima Expresa realiza trabajos de limpieza en el cauce del río Rímac

La directora de operaciones de Lima Expresa, Guina Ayora, señaló que, ante la llegada del fenómeno El Niño y como medida de prevención, se iniciaron los trabajos de descolmatación en el cauce del río Rímac, para proteger la Línea Amarilla.

Los trabajos se inician tres meses antes que finalice el año, pero ante las previsiones de lluvias más intensas, se adelantaron las labores de limpieza, que abarcan en total 1.8 kilómetros, desde el puente Huánuco hasta el puente Santa Rosa.

ACCIONES PREVENTIVAS

Según la presentante de la referida empresa, las labores comprenden la remoción de piedras y tierra que están acumuladas en la ribera del río, con el principal objetivo de despejar el cauce y reducir el riesgo de posibles desbordes.

Como se sabe, la Línea Amarilla pasa por debajo del río Rímac y las acciones preventivas que realiza Lima Expresa todos los años, según indican, buscan proteger el gran túnel, que está acondicionado para soportar la intensidad de los fenómenos El Niño.