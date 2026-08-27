Violencia sin límites en las calles de Lima ¡Cuando el volante saca lo peor!

En los últimos meses, se han vuelto comunes las imágenes de conductores agarrándose a golpes en calles y avenidas de Lima; son choferes de vehículos particulares y de transporte público.

Según los expertos, el estrés es una de las causas de esta violencia que está escalando de forma alarmante, ya que los conductores en sus peleas ahora también usan fierros, palos y extintores.

RECORRIENDO LAS CALLES

Los conductores reconocen que viven en constante tensión por diversos factores: el sol, la bocina, los ladrones, los gritos, etc., pero necesitan trabajar, por lo que siguen recorriendo las calles.

Especialistas señalan que nada justifica la violencia, algo en que los mismos conductores están de acuerdo; señalan que una pelea puede acabar en un hecho trágico, por lo que es mejor hablar.