Fenómeno El Niño ya afecta el bolsillo: tomate, zapallo y otras verduras suben de precios

Las inclemencias del clima no solo están destruyendo carreteras, afectando viviendas y negocios, sino que también está provocando que algunos productos incrementen sus precios en los principales mercados. Un equipo de Buenos Días Perú llegó al mercado Villa Sur, del distrito de Villa El Salvador, para observar las variaciones en los precios de los alimentos debido al fenómeno El Niño.

TOMATE Y ZAPALLO POR LAS NUBES

Una vendedora señaló que el tomate está a S/4.50 (antes estaba a S/2.50) y el zapallo a S/3.00 (antes S/2.00), explicó que esto se debería a que no hay cosechas por los embates del clima. Otro vendedor dijo que el limón también está variando sus precios y pueden valer entre S/2 hasta S/5, además, la papa amarilla se está vendiendo hasta en S/5.

Una compradora dijo que en su recorrido observó que varias verduras han aumentado de precios, por ello tendrá que variar su menú de acuerdo a lo que está más accesible. En otro punto del mercado, se observó que las arvejas también han subido de precio, pues una vendedora comentó que ha pasado de S/2 a S/4 por mayor; en tanto, explicó que el tomate incluso se ha incrementado hasta los 8 soles, debido a los huaicos y derrumbes en la carretera en Arequipa, pues este producto lo traen desde esa zona.

En el caso del maíz, el precio está a S/2.60 por mayor, lo cual no sería un gran incremento, comentó un comerciante. En cambio, en otros centros de abastos la unidad puede valer hasta S/4. En cuanto a las frutas, una vendedora comentó que la papaya ha subido un poco su precio, de 4 hasta 7 soles, según la calidad, pero en general no hay una gran variación en los costos. Además, las uvas y fresas también se han incrementado porque ya están saliendo de temporada, mientras que el plátano está bajando el precio a S/2 la mano, comentó un vendedor.

PRECIOS DEL POLLO Y PESCADO

En el caso del pollo, los comerciantes aseguran que el precio se ha reducido al igual que el kilo de huevo. Al ser consultada, una vendedora comentó que el precio del pollo está S/7.50 y el producto “limpio” puede valer hasta S/15. En tanto, el precio del huevo va desde S/7 hasta S/9, lo que implica una reducción de unos 60 centavos.

Finalmente, en cuanto a los precios del pescado, algunos productos han descendido como el bonito que cuesta /5.99, que es la variedad que más abunda, y el pez sierra que se vende a S/10, aunque suele ser muy caro, pero ahora está a precios más módicos, según relató una comerciante.