Chosica: fiscalizador es abofeteado y termina con los pantalones rotos

Momentos de tensión se registraron en Chosica durante un operativo de fiscalización municipal, luego que una descontrolada mujer atacara reiteradamente a golpes a un trabajador.

Según muestran las imágenes, la mujer abofeteó varias veces al fiscalizador e incluso le rompió los pantalones; ella había estado con su mototaxi ubicada en un lugar obstaculizando el tránsito.

ORDENAR EL TRANSITO

El trabajador agredido señaló que fue maltratado sin motivo, pues en ningún momento se le trató mal a la mujer, solo se le exigió que retirara su unidad, pues estaba estacionada en un lugar no autorizado.

Tras el incidente, la comuna se solidarizó con el empleado y le brindó todo su respaldo; asimismo, indicaron que los operativos para ordenar el tránsito de vehículos menores continuarán.