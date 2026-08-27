La Victoria: “tenderas” usan a menores para robar

Las cámaras de seguridad de un negocio en el distrito de La Victoria, captaron el momento en que unos niños se escondían productos del lugar entre sus ropas. El dueño del local relató que se sorprendió al ver la modalidad de robo.

Según el propietario, un grupo de personas sospechosas ingresaron a la botica y empezaron a distraer a los vendedores, mientras los niños se acercaban a los estantes para tomar los productos y guardarlos en sus prendas, en tanto, los adultos intentaban pagar con billetes de 100 soles falsos.

Explicó que usaban el billete falso para distraer el vendedor, mientras una señora le pasaba un champú a una niña, en tanto, otros menores se iban robando los productos. Aunque el monto que se llevaron fue de unos 200 soles, lo que más llamó la atención del propietario es la modalidad de robo, donde usan a niños para robar.

PROPIETARIO ES DENUNCIADO

Más adelante, el dueño del local relató que se sorprendió porque subió a sus redes sociales el video del robo y algunas personas le señalaron que estos sujetos ya han sido vistos en otros distritos cometiendo el mismo delito. Pero lo que le indignó es que la señora que cometió el robo le escribió para decirle que lo denunciará por haber subido el video a las redes sociales.