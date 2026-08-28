Asesinan a mototaxista en Comas: sujetos le dispararon al menos 15 veces

Esta madrugada, un mototaxista fue asesinado en la calle Juan Valencia, en el distrito de Comas. La víctima fue identificada como Alexis Raúl Atencia Ulloa, de 31 años, quien recibió múltiples impactos de bala.

Según testigos, los atacantes llegaron al lugar a bordo de una moderna moto lineal, atacaron a su víctima, que estaba dentro de su mototaxi, sin mediar palabra, le dispararon al menos 15 veces y huyeron rápidamente.

COMISARÍA DE COLLIQUE

Tras el ataque, el hombre fue trasladado al hospital Sergio Bernales, pero debido a la gravedad de las heridas llegó sin vida. La zona del ataque no cuenta con alumbrado público, lo que dificultaría la investigación.

Inmediatamente, la Policía Nacional desplegó un amplio operativo en el sector y zonas aledañas para ubicar a los responsables, pero no hubo resultados positivos. El caso quedó a cargo de la comisaría de Collique.

ATAQUE EN ANCÓN

En el asentamiento humano San Francisco de Asís, un mototaxista recibió tres impactos de bala; pese a sus heridas, caminó de dos a tres cuadras buscando ayuda. Unos vecinos lo trasladaron a un nosocomio de Puente Piedra, donde quedó internado y se recupera.