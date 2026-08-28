SJM: ladrón tumba a joven por pendiente para robarle el celular

Un joven fue brutalmente atacado por un sujeto que le propinó una patada voladora y lo hizo caer por una pendiente en la avenida Los Héroes, a la altura del puente Atocongo, en el distrito de San Juan de Miraflores.

La víctima intentó defenderse y correr por la pendiente, pero quedó inconsciente por algunos segundos al impactar contra el pavimento, entonces el agresor aprovechó para arrebatarle su celular. Sin embargo, toda la secuencia fue registrada por las cámaras de seguridad, que permitieron alertar a personal de Serenazgo.

CÁMARAS AYUDAN A DETENER AL AGRESOR

Los operadores de vigilancia alertaron rápidamente a los serenos que intervinieron al presunto ladrón y recuperaron el teléfono. Esto fue lo que señaló el gerente de Seguridad Ciudadana de San Juan de Miraflores.

“Con la actitud positiva de nuestros operadores, se hizo el seguimiento, de manera que el desplazamiento por la ciudad no fue perdido de vista. Intentó robar un taxi para darse a la fuga, pero ya nuestras unidades estaban alertas y lo intervinieron. También le dimos auxilio al agraviado que fue conducido a la unidad médica correspondiente”.

Después, el sujeto fue trasladado a la comisaría, mientras que la víctima recibió atención y acudió a denunciar el hecho tras reconocer su celular.