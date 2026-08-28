Callao: balean a productor musical “Flow La Fama” dentro de su moderno vehículo

Esta madrugada, el conocido productor musical Antonio Delmar Tapia Clausen, Flow La Fama, fue atacado a balazos cuando circulaba en su moderna camioneta por el óvalo de La Perla, en el Callao.

Según se conoció, los atacantes fueron dos sujetos que iban a bordo de una moto; le dispararon varias veces, cuatro balas impactaron en el cuerpo de la víctima, que está internada en una clínica.

MALIANTEO

Hasta el momento se desconocen las causas del ataque; entre las hipótesis figura el tema del “Malianteo”, un subgénero de música urbana muy popular en el Callao, del que Tapia Clausen sería promotor.

Precisamente, en 2025 Flow La Fama fue detenido como presunto autor intelectual del asesinato de dos cantantes de ese subgénero, supuestamente por una disputa por regalías, conciertos, etc.