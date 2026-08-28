SJM: extorsionadores balean a colectiveros en paradero Proceres

Esta madrugada, un sicario disparó contra el conductor de un colectivo en el paradero Próceres de San Juan de Miraflores (SJM); afortunadamente, la víctima logró sobrevivir.

Según testigos, el ataque se registró cuando el chofer acomodaba a los pasajeros en su unidad; la mayoría viajaba de Villa El Salvador (VES) del norte de Lima, al sector de Pro.

CINCO SOLES DIARIOS

El delincuente, que llegó en moto, realizó al menos cuatro disparos contra su víctima; según se conoció, los colectiveros pagan un cupo de cinco soles diarios a los extorsionadores.

Las agentes de la Policía Nacional investigan el caso; las imágenes de las cámaras de seguridad serán importantes para identificar al delincuente que disparó.