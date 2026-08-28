Callao: nuevas especies de peces llegan por el fenómeno El Niño

Desde hace unos meses, en nuestro mar han aparecido “especies de oportunidad” que llegan nuevamente al litoral por el fenómeno El Niño; así se pudo comprobar en un recorrido por el terminal pesquero del Callao.

Entre los pescados que captan la atención de los compradores figuran el robalo, la sierra, señorita, cometrapo, viuda, lisa, entre otros, cuyos precios son asequibles. También apareció la sardina, muy solicitada y rica en omega.

DISTINTAS PREPARACIONES

Sin lugar a dudas, el ingreso de estos productos amplía enormemente las alternativas para los consumidores del país; los pescados pueden destinarse a distintas preparaciones, según las preferencias de las personas.

La ingeniera Dafne Lidia Poma señaló que algunas especies, que antes se manejaban en volumen menor, ahora están apareciendo en masa por el calentamiento del mar, abaratando el costo de los productos hidrobiológicos.