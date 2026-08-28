Cae ladrona de joyas en Miraflores: alias “Rubí” hurtó un monto de S/1000 en bisutería

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que una mujer se llevaba joyas en su cartera de una tienda por departamento en Miraflores. Esta persona es conocida como alias “Rubí” (38), una “tendera” que ha cometido constantemente este tipo de delito.

El comandante PNP Mario Bonilla, comisario de Miraflores, explicó que esta modalidad es recurrente en la zona. “En esta oportunidad se detuvo a alias ‘Rubí’ la cual hurtó un promedio de entre 800 a mil soles en bisutería”, comentó el oficial.

Dijo que la mujer había metido todo tipo de joyas en su cartera, para que el momento de pagar lo hiciera por un monto mínimo, porque el resto lo escondía en su bolso y no era reportado. Pero como la mujer estaba siendo vigilada por las cámaras de seguridad, al momento de revisar su cartera hallaron la bisutería no reportada.

“TENDEROS” SON RECURRENTES EN MIRAFLORES

El comandante Bonilla señaló que esta mujer es recurrente en los robos a tiendas por departamento, además que este tipo de delito es común en el distrito de Miraflores, así como en San Isidro y San Borja. Ante esta situación, la policía ha creado un sistema de manera conjunta con estas empresas, para que al percatarse de estos delitos se avise a la comisaría que acudirá de inmediato a intervenir estos casos.

Añadió que se han encontrado hurtos que llegan a los 3 mil soles en robos a tiendas por departamento, en la que extraen diversos productos como ropa, artefactos eléctricos, cosméticos, productos lácteos, pero en este caso puntual se trataba de bisutería.

Por otro lado, el comandante Bonilla dijo que semanalmente se reportan de tres a cuatro casos de robos por medio de esta modalidad: “estas personas llegan en taxis y salen de tres a cuatro mujeres a las tiendas por departamento donde roban productos y luego regresan a este vehículo taxi para realizar la huida”, comentó el comisario.

DESTINO FINAL: EL MERCADO NEGRO

Estos productos que son robados por "tenderas" en tiendas por departamentos suelen ser revendidos en el mercado negro, incluso a mitad del precio original, para que las personas compren en estos lugares y no en una tienda autorizada.