Lince: “peperas” se llevan S/50 mil del departamento de un joven

Unos jóvenes vivieron la experiencia más terrible de su vida. Luego de una fiesta en Barranco, un grupo de jóvenes quiso continuar la diversión en el departamento de uno de ellos, pero terminaron perdiendo S/50 mil por ladronas conocidas como “peperas”.

Los jóvenes conocieron a unas mujeres en la fiesta y, al pasar un buen momento, las llevaron confiadamente al departamento de uno de ellos. Lamentablemente, los jóvenes fueron “pepeados” por estas mujeres que se llevaron varios artículos de valor como cámaras, celulares, laptops, billeteras, incluso ropa de las víctimas, todo sumaría alrededor de 50 mil soles, según dijo un familiar de las víctimas.

¿CÓMO OCURRIÓ EL HURTO?

El grupo llegó alrededor de las 6 de la mañana al departamento, ubicado en la cuadra 8 de la avenida César Vallejo, en el distrito de Lince, y luego, solo las mujeres se retiraron alrededor de la 1 de la tarde. Durante esas cinco horas las “peperas” se llevaron varios objetos de valor, como se ve en las cámaras de seguridad del edificio.

En las imágenes se observa a dos hombres y dos mujeres ingresando al edificio con botellas de agua y bebidas alcohólicas. Cuando las “peperas” se retiraron del lugar, se les ve usando gafas oscuras, intentando ocultar sus rostros de las cámaras de seguridad y cargando mochilas grandes, allí se estarían llevando los artículos robados.