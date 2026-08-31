Callao: dos sujetos inician balacera en plena fiesta y dejan tres heridos

Una balacera registrada frente al centro de salud Boterín, en el Callao, dejó tres personas heridas, un hombre una mujer y un menor de edad, por lo que fueron trasladados al hospital cercano. En el lugar, la policía encontró seis casquillos de bala.

Según las primeras informaciones, dos sujetos se habrían enfrentado a disparos en plena vía pública, mientras en la zona se celebraba una fiesta por Santa Rosa de Lima. Las víctimas serían personas ajenas al enfrentamiento y fueron trasladadas al hospital Alberto Leonardo Barton de Essalud.

CASO ES INVESTIGADO POR LA POLICÍA

En la escena se encontraron seis casquillos de bala y se iniciaron las diligencias para identificar a los responsables de esta balacera que desataron el pánico en la zona. El caso es investigado por comisaría de Ramón Castilla.