Buenos Días Perú

31/08/2026

Callao: dos sujetos inician balacera en plena fiesta y dejan tres heridos

Las tres personas heridas, entre ellas una menor de edad, serían ajenas al enfrentamiento.



Una balacera registrada frente al centro de salud Boterín, en el Callao, dejó tres personas heridas, un hombre una mujer y un menor de edad, por lo que fueron trasladados al hospital cercano. En el lugar, la policía encontró seis casquillos de bala.

Según las primeras informaciones, dos sujetos se habrían enfrentado a disparos en plena vía pública, mientras en la zona se celebraba una fiesta por Santa Rosa de Lima. Las víctimas serían personas ajenas al enfrentamiento y fueron trasladadas al hospital Alberto Leonardo Barton de Essalud. 

CASO ES INVESTIGADO POR LA POLICÍA

En la escena se encontraron seis casquillos de bala y se iniciaron las diligencias para identificar a los responsables de esta balacera que desataron el pánico en la zona. El caso es investigado por comisaría de Ramón Castilla.

 


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