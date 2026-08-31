Mototaxistas exigen mesa de trabajo con la presidenta y otras entidades ante ola extorsiva

Ante la ola de crímenes contra el sector transportes, gremios de mototaxistas han anunciado un próximo paro para el 15 de setiembre por el sicariato y extorsiones que afectan su rubro. Aproximadamente, en Lima Metropolitana hay 150 mil motos autorizadas que diariamente deben pagar entre 5 a 10 soles diarios a las bandas de extorsionadores.

El presidente de la Confederación Nacional de Mototaxis del Perú, Isaías Cahuari, señaló que la situación se ha recrudecido, no solo por la ola de asesinatos, sino que ahora son hasta tres o cuatro grupos criminales que les cobran cupos, por ello hay un temor constante de los conductores para salir a laborar, pues no quieren convertirse en otra víctima del sicariato: “Esto incrementa la problemática del sicariato contra los mototaxistas”, explicó.

OLA CRIMINAL CONTRA DIRIGENTES DE MOTOTAXISTAS

Los recientes atentados extorsivos contra conductores y dirigentes han terminado propiciando esta decisión, explicó el vocero. “Nosotros hemos visto cómo a los transportistas de transporte urbano se les ha puesto patrulleros, militares, policías, etc, para combatir el crimen, pero el sector de mototaxis no les da nada. Es más, estamos siendo víctimas de más ataques”, comentó Cahuari.

EXIGEN MESA DE TRABAJO CON LA PRESIDENTA

Ante esta situación, los gremios de mototaxistas han decidido paralizar y marchar contra la extorsión y el sicariato: “El día viernes, hemos convocado a reunión de emergencia donde hemos tomado por consenso salir en una gran movilización el 15 de setiembre”, comentó el presidente de la Confederación Nacional de Mototaxis del Perú. “Queremos que se entable una mesa de trabajo con la presidenta y que nos escuche, pero también con el Poder Judicial, la Fiscalía, SBS y las compañías. Necesitamos una alternativa real para combatir este flagelo”, enfatizó.