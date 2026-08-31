Callao: hallan presunto artefacto explosivo frente a sede judicial

Un hecho que activó las alarmas entre los trabajadores del Poder Judicial ocurrió en una dependencia ubicada en la avenida Dos de Mayo, en el Callao, luego de que se detectara una presunta granada en la puerta del recinto.

El artefacto habría sido dejado dentro de una bolsa negra, en cuyo interior también se encontró una nota escrita en un papelógrafo. Ante la alerta, las autoridades llegaron rápidamente al lugar, evacuaron a las personas que se encontraban en el edificio y procedieron a verificar la situación.

AUTORIDADES LLEGARON AL LUGAR

Tras llegar al lugar, agentes de la Policía Nacional solicitaron la intervención de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), cuyos especialistas acudieron para acordonar la zona y retirar de manera segura el presunto artefacto explosivo.

Las autoridades continúan analizando el mensaje encontrado dentro de la bolsa y esperan que las imágenes de las cámaras de seguridad permitan esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes estarían detrás de este hecho, registrado a plena luz del día.