Operativo policial detiene a 13 personas en búnker de VMT

Un operativo policial dio con un búnker donde se intervino a trece personas, entre peruanos y extranjeros, en el distrito de Villa María del Triunfo. Este inmueble se encuentra en la urbanización José Gálvez Barnechea, donde denominaban el lugar como “Casa Blanca Club House”, que estaba en venta.

Las Fuerzas Especiales del grupo GRECO se encuentra custodiando este espacio de 290 metros cuadrados. Cuatro de estos detenidos presentan antecedentes policiales por tráfico ilícito de drogas, por lesiones con armas de fuego, entre otros, además, se encontró gran cantidad de droga en este lugar.

Los vecinos reportaron que se hacían fiestas constantes en este inmueble. Por otro lado, se informó que entre los detenidos hay dos menores de edad, pero aún se desconoce la razón por la que se encontraban en dicho lugar.

BÚNKER SERÍA UN “SEÑUELO”

Esta captura guardaría relación con un operativo realizado hace unas semanas con una facción de los “Hijos de Dios”. Por medio de la modalidad del “señuelo sentimental”, en la que una mujer iniciaba una relación sentimental con una persona que podía durar meses, se conseguía información privilegiada de los datos financieros de la víctima. Los sujetos detenidos estarían implicados en este delito.

Todo indica que aquí traían a las víctimas de estas mujeres para que conozcan a su grupo de amigos y se sintieran cómodas para dar información económica y movimientos financieros. Se presume que una de las armas incautadas tiene relación directa con el caso de un obrero de la Línea 2 del Metro de Lima que falleció por este grupo criminal por medio del “señuelo sentimental”.