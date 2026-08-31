Villa María del Triunfo: escasez de pescado eleva precios por impacto de El Niño

Los efectos del fenómeno El Niño continúan haciéndose presentes. Esta vez, la escasez de pescado se ha convertido en un problema recurrente en los principales terminales pesqueros del país, como el Terminal Pesquero de Villa María del Triunfo.
Esta situación ha golpeado tanto a pescadores como a comerciantes, debido a que las ventas han disminuido considerablemente. Los consumidores también se han visto afectados, ya que algunas de las especies que habitualmente compran presentan una menor disponibilidad.
Ante la escasez, los comerciantes han tenido que buscar otras alternativas de pescado e incluso ofrecer algunas especies a precios más bajos para mantener sus ventas.
POCAS OPCIONES DE PESCADO
Ante esta situación, los trabajadores del terminal pesquero han puesto su atención en otras especies de pescado que presentan mayor disponibilidad. Incluso, han aprovechado este incremento en la oferta para ofrecerlas a precios más accesibles. “Hay poco pescado, pero lo que hay ahorita es bastante bonito, está barato el bonito, está a 5 soles el kilo, porque su precio es 8 o 9 soles”, indicó un vendedor.
Una de las especies que más ha escaseado es la pota, debido a la poca disponibilidad registrada en los últimos días. Ante esta situación, los vendedores solo han logrado almacenar cantidades reducidas para su comercialización .
OTRAS ESPECIES DE PESCADOS A LA VENTA
Por otro lado, esto ha contribuido a la aparición de otras especies marinas las cuales han sido comercializadas por los pescadores. “Hay un pescado loro, otro la viuda, peje blanco, incluso hay pescado que no han estado saliendo desde hace 20 años, esos pescados sirven para sudado y para ceviche”, manifestó.