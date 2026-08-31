San Juan de Miraflores: frutas y verduras registran aumento de precios en mercados

Los precios de diversas frutas y verduras registran incrementos en el mercado Señor de Muruhuay, en San Juan de Miraflores, generando preocupación entre comerciantes y consumidores.

Entre los productos que más han elevado su precio se encuentra la zanahoria, que pasó de costar alrededor de S/1.50 a S/2.50 el kilo. El tomate llega a S/5, mientras que el ají amarillo alcanza los S/7.50. La maracuyá, por su parte, pasó de aproximadamente S/3 a S/5 el kilo.

Los comerciantes atribuyen parte de estas variaciones a las dificultades para trasladar los productos desde las zonas de producción debido al estado de las carreteras.

FRUTAS TAMBIÉN REGISTRAN INCREMENTOS

En lo que respecta a las frutas, los comerciantes reportaron aumentos en productos como la uva, papaya, arándano, sandía y fresa, en donde la uva llega a S/20 el kilo y el arándano alcanza los S/25, mientras que la fresa se encuentra entre S/12 y S/15, dependiendo de su calidad.

Pese al incremento, los consumidores continúan adquiriendo los productos de primera necesidad, aunque optan por comprar menores cantidades, lo que hace que los comerciantes deban ajustar sus compras y ventas para hacer frente al aumento de los costos. “Esto se debe a las carreteras, porque no hay pase, los camiones están parados ahí”, manifestó una vendedora.

POLLO Y PAPA MANTIENEN SUS PRECIOS

Por otro lado, el pollo entero limpio se comercializa alrededor de S/7.50 el kilo, incluso por debajo de los S/8.50 que costaba anteriormente. La papa también mantiene un precio estable, según los comerciantes consultados, debido a que parte de este producto llega directamente desde las zonas de producción.

El huevo, en cambio, presenta precios distintos, algunos comerciantes señalaron que se mantiene estable, mientras otros indicaron que pasó de S/4 a S/5 el kilo.