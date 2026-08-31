Chofer huye de intervención policial: combi estaba llena de pasajeros

Las cámaras de seguridad captaron el preciso instante en que un conductor de una cúster, aparentemente informal y con pasajeros a bordo, huye de una intervención policial en la avenida Alfredo Mendiola, en el distrito de Los Olivos.

Sin embargo, la congestión vehicular terminó cerrándole el paso y el conductor abandonó la unidad para continuar escapando a pie, pero los serenos de Los Olivos lo persiguieron y lograron detenerlo metros más adelante, cerca de la intersección de los jirones Carlos Augusto Salaverry y Santa Cruz de Pachacútec.

Llamó la atención que al conductor no le importó llevar pasajeros a bordo y realizar maniobras temerarias para escapar de la intervención, tal como quedó registrado por las cámaras de seguridad, poniendo en riesgo a quienes viajaban en la unidad y a los demás usuarios de la vía.

NO FUE EL ÚNICO INTERVENIDO

Según el subgerente de transporte de la Municipalidad de Los Olivos, Nelson Sebastián, este vehículo prestaba servicio de transporte público cuando, al parecer, no contaba con autorización.

Pero no fue el único intervenido, pues otro conductor también fue detenido durante el operativo. Ambos conductores fueron trasladados a la Comisaría Sol de Oro para las diligencias correspondientes.