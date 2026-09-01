Cierran bypass de Nueva Esperanza por las lluvias en Villa María del Triunfo

Nuevamente, en el distrito de Villa María del Triunfo se ha formado un riachuelo por las lloviznas, que ha terminado convirtiéndose en un pozo de agua en el bypass de Nueva Esperanza, en la avenida Pachacútec, por esta razón el personal de Serenazgo ha optado por cerrar este paso vehicular.

En tanto, en las avenidas aledañas el agua ha formado un pequeño riachuelo que afecta mayormente a los mototaxistas y motociclistas. Según los agentes municipales, para evitar cualquier peligro se ha decidido cerrar el bypass de Nueva Esperanza, sin embargo, esta medida ha generado malestar entre los conductores.

Los vehículos están cruzando la vía auxiliar para evitar cruzar el bypass, sin embargo, el cierre está causando un aumento vehicular de esta avenida que, sumado a la pequeña inundación, hace que el tránsito sea mucho más lento.

BUS ATRAPADO EN BYPASS

Como se recuerda, hace poco más de dos semanas se reportó una cúster totalmente varada por la acumulación de agua en el bypass de Villa María del Triunfo, a la altura de la avenida 28 de noviembre. El agua casi cubrió el vehículo por completo debido a las recientes lluvias que cayeron en dicha zona de la capital y por las deficiencias en la construcción de dicho bypass que no cuenta con un sistema de desfogue eficiente.