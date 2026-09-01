Ventanilla: vecinos queman llantas y bloquean avenida Gambetta por demora en obras

En la zona de Pachacútec, distrito de Ventanilla, vecinos del asentamiento humano Emmanuel, se han congregado desde temprano en la avenida Néstor Gambetta y reclaman por la paralización de una obra desde hace varios meses.

Los vecinos se reunieron desde temprano para quemar llantas en la avenida en forma de reclamo. Una vecina señaló que la obra inconclusa les genera una serie de enfermedades a los niños y adultos mayores en especial, debido al polvo, buzones abiertos, sin veredas ni pistas, sin agua ni desagüe, por eso exigen que dicha construcción termine lo antes posible: “Los niños están enfermos de la garganta, de enfermedades intestinales”, comentó la mujer.

OBRA ABANDONADA DESDE MAYO

Una vecina señaló que desde hace cuatro meses que no terminan dicha obra, desde mayo siguen viviendo entre el polvo y la arena. Añadió que han ido a la municipalidad para conversar con la alcaldesa, pero les han dicho que no hay presupuesto del Ministerio de Vivienda para concluir la obra, pero los vecinos aseguran que eso no es verdad.

“Nos sentimos abandonados por las autoridades. Pedimos al gobierno central que culminen las obras de nuestro asentamiento humano, porque es un perjuicio. No queremos que nos sorprenda un terremoto, vivimos en la arena”, comentó la vecina que junto a otros residentes exigen que se acabe con esta obra.