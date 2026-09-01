Breña: vecinos denuncian abandono de vehículos en los exteriores de una comisaría

Exteriores de comisaría en Breña se convierten en “cementerio de vehículos” por demora en investigaciones y falta de espacio en depósitos.

Vecinos denunciaron que los exteriores de una comisaría ubicada en el jirón Varela, en el distrito de Breña, vienen siendo utilizados como una especie de “cementerio de vehículos” debido a la gran cantidad de automóviles estacionados en la zona.

Según se informó, gran parte de estas unidades fueron incautadas o permanecen intervenidas por su presunta vinculación con diversos delitos, por lo que su permanencia en los exteriores de la dependencia policial respondería a disposiciones judiciales que buscan facilitar las investigaciones.

Sin embargo, la demora en los procesos ha provocado una acumulación de vehículos y generado molestias entre los residentes del sector, quienes solicitan a las autoridades agilizar las diligencias y disponer su pronto retiro.

VECINOS MOLESTOS POR LA SITUACIÓN

La presencia de estos vehículos dificulta el acceso de los vecinos a sus viviendas y afecta el desarrollo normal de sus actividades diarias. Por ello, los residentes solicitan una solución que permita retirar las unidades y recuperar la transitabilidad y el orden en la zona.

Esta situación también ha puesto el foco en los depósitos municipales, donde la gran cantidad de vehículos almacenados habría reducido considerablemente su capacidad. Ante esta falta de espacio, algunas unidades permanecen en los exteriores de las comisarías mientras continúan las investigaciones o diligencias correspondientes.