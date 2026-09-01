Exjefe policial cuestiona estrategia contra el crimen: “El comando de la Policía se ha alineado con el apoyo político”

El exjefe de la BREC Lima Norte, Francisco Rivadeneira, cuestionó la estrategia que viene aplicando el Gobierno y la Policía Nacional del Perú (PNP) para enfrentar al crimen organizado, tras el secuestro de un empresario y el asesinato de cuatro personas registrado en Trujillo.

El oficial en retiro sostuvo que las acciones anunciadas para reforzar el control territorial en Lima y las regiones no se estarían ejecutando de manera efectiva y que actualmente se realizan principalmente operativos ordinarios, pese a la situación de inseguridad que atraviesa el país.

Además, también cuestionó el desempeño del comando policial y señaló que existiría una pérdida de autonomía institucional. En ese sentido, consideró necesario evaluar la permanencia del comandante general de la PNP, Óscar Arriola, y revisar la estrategia utilizada para combatir delitos como la extorsión y el secuestro.

CUESTIONAN ACTUACIÓN DE COMANDO POLICIAL

El exjefe policial afirmó que la estrategia anunciada para trabajar de manera conjunta con las Fuerzas Armadas, la Policía y el Serenazgo no estaría funcionando como se esperaba. “La mayoría de policías se preguntan: ¿por qué no hacen lo que deberían?”, señaló.

El oficial en retiro también criticó que las brigadas especializadas contra la extorsión hayan perdido capacidad operativa. “Lamentablemente, el comando de la Policía se ha alineado con esta situación de apoyo político. Y es ahí donde pierde el trabajo de la funcionalidad autónoma que tiene la Policía y no la ejecuta”, sostuvo

PIDE INVESTIGAR EL CASO DE TRUJILLO

Respecto al secuestro del empresario y el asesinato de sus cuatro acompañantes en Trujillo, Rivadeneira consideró necesario realizar una investigación exhaustiva para determinar cómo se produjo la intervención policial y establecer si existieron irregularidades durante el operativo.

Por último, sostuvo que el Gobierno debe acelerar las medidas para fortalecer a la Policía, entre ellas el equipamiento, los recursos para informantes y las herramientas de inteligencia. A su juicio, ha transcurrido demasiado tiempo sin que se concrete una respuesta contundente frente al avance de la criminalidad y la extorsión.