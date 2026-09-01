¡Audio exclusivo! General Óscar Arriola interroga a detenido por el secuestro y matanza en Trujillo

En exclusivo, Buenos Días Perú tuvo acceso a un audio donde el general PNP Óscar Arriola interrogó a uno de los detenidos por el secuestro de un empresario minero y la matanza de cuatro personas ocurrido en Trujillo.

En el diálogo, el comandante general pregunta al detenido sobre cuál era el plan que tenían con el empresario secuestrado. En este extracto, el sujeto detenido da a entender que ya se tendría planificado terminar con la vida del empresario sin importar si la familia pagara el dinero del rescate, que sería una suma de S/3 mil.

Asimismo, el detenido explicó que, al parecer, el secuestrado habría estado pagando protección a “Los Pulpos”, pero luego decidió pasarle esa protección a “La Jauría”, por eso decidieron vengarse con este crimen: “escuché que él estaba con los enemigos, con la Jauría. Ese minero estaba con nosotros, y después dijo que 'no me cuidan bien' y se fue con la Jauría”, se escucha decir al detenido.

SECUESTRO Y MATANZA EN TRUJILLO

Hace algunos días se reportó un violento caso de secuestro en Trujillo, que terminó con la matanza de cuatro personas que acompañaban al empresario identificado como Jens Marty Lara Tantaquilla, en su camioneta, cuando salían de una discoteca. El hecho ocurrió en la cuadra 2 de la avenida Húsares de Junín, donde dos hombres y dos mujeres fallecieron: Farhad Andrea Monzón Lingán, quien sería pareja del empresario minero; Nadia Urtecho Rodríguez; Luis Rojas Ramos de Rosas; y Christopher García Álvarez.