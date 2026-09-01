¡Imágenes impactantes! cisterna chocó contra paradero por pistas mojadas en VMT

Un accidente ocurrió en el distrito de Villa María del Triunfo, cuando un camión cisterna que se dirigía hacia Nueva Esperanza, donde se realiza una obra, terminó impactando contra la infraestructura de un paradero debido a la pista mojada.

Cuando ocurrió el accidente, afortunadamente, no había personas ni vehículos, pues el camión pesado invadió la berma central de la avenida Pachacútec hacia el sentido contrario de la vía. La pista mojada y, al parecer, un desperfecto mecánico, ocasionaron que el conductor perdiera el control de la unidad.

CONDUCTOR SALIÓ ILESO

El conductor del vehículo, afortunadamente, salió ileso y aseguró a las cámaras de Buenos Días Perú que los frenos fallaron cuando iba por una bajada y, debido a las pistas mojadas por la llovizna, no pudo detener la unidad.

Para retirar la pesada unidad, las autoridades han dispuesto extraer le material del camión cisterna que lleva una mezcladora de cemento, de tal manera que se está trasladando el contenido a otro vehículo para que la grúa pueda remover la unidad que se dirigía a una obra.