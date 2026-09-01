Uniformes policiales al alcance de cualquiera: así de fácil es conseguir prendas usadas por delincuentes

Una investigación realizada por un equipo de Panamericana Televisión evidenció la facilidad con la que una persona puede adquirir prendas de la Policía Nacional del Perú en tiendas especializadas del Centro de Lima.

El tema vuelve a cobrar relevancia luego de que delincuentes utilizaran uniformes y equipamiento con apariencia policial para ejecutar una intervención criminal en Trujillo. Durante el ataque registrado la madrugada del domingo 30 de agosto, los sujetos se habrían hecho pasar por agentes para acercarse a sus víctimas y terminaron asesinando a cuatro personas y secuestrando a un empresario.

Ante esta situación, se realizó un recorrido por establecimientos ubicados en la avenida Francisco Pizarro, donde se comercializan prendas y accesorios policiales. En uno de los locales, fue posible solicitar pantalones, chalecos, parches e insignias similares a los utilizados por distintas unidades de la PNP.

UNIFORME COMPLETO POR S/142

En uno de los establecimientos, un vendedor ofreció un pantalón negro similar al utilizado por efectivos policiales por S/70, además de un chaleco de malla por S/60. A ello se sumaron un parche pequeño con el nombre de la Policía Nacional, valorizado en S/5, y otro distintivo para la espalda con las siglas de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), cuyo precio era de S/7.

En total, S/142 bastarían para adquirir estas prendas y accesorios, con los que una persona podría contar con una indumentaria semejante a la utilizada por agentes policiales. “Estas tiendas lamentablemente favorecen a la delincuencia o ayudan a que estos delincuentes puedan usar este tipo de uniformes”, indicó José Antonio Palacios, director de la voz del Policía.

POLICIAS ADQUIRIAN ESTAS PRENDAS

Aunque algunos vendedores aseguraron que determinadas prendas deberían ser adquiridas por policías identificados mediante su documento institucional, también señalaron que un efectivo podría realizar la compra y posteriormente entregar las prendas a otra persona. “Vas a tener que conseguirte un amigo policía y que lo venga a comprar, mientras no se puede vender, si es policía, claro, con su SIP tiene que identificarse y lo lleva”, indicó una vendedora.