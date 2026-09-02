El Agustino: se enfrentan por instalación de panel publicitario en plena vía pública

Vecinos se opusieron al retiro del panel y habrían agredido con palos y objetos al personal municipal que realizaba el operativo.

La colocación de un banner político de manera presuntamente ilegal en la losa deportiva Cenicero, en el distrito de El Agustino, terminó en un enfrentamiento entre vecinos de la zona y personal municipal.

Según informó la Municipalidad de El Agustino, el retiro del banner se realizó debido a que las normas vigentes prohíben la colocación de propaganda electoral en áreas de uso público. Ante ello, personal de la comuna acudió al establecimiento para retirar el material, lo que desencadenó una disputa con los residentes del sector.

VECINOS DE LA ZONA SE OPUSIERON

Ante estos hechos, los vecinos de la zona se opusieron al retiro de la publicidad y protagonizaron un violento enfrentamiento con las autoridades municipales. Durante la disputa, algunos residentes habrían utilizado palos y diversos objetos para agredir al personal encargado de retirar el banner.

Por otro lado, el enfrentamiento dejó a varios fiscalizadores heridos, quienes tuvieron que ser trasladados a un establecimiento de salud para recibir atención médica. Asimismo, la Municipalidad de El Agustino hizo un llamado a la ciudadanía para respetar las normas vigentes, que prohíben la colocación de publicidad electoral en áreas de uso público.