Choque entre camiones y cisterna deja una persona fallecida en Ventanilla

El accidente ocurrió a la altura del paradero Hogar y habría sido desencadenado por un camión que perdió el control.

Un cuádruple choque se registró en el kilómetro 37.5 de la Panamericana Norte al rededor de las 5:30 a.m., en el límite de Ventanilla y Zapallal, a la altura del paradero Hogar. El accidente involucró a tres unidades pesadas y un automóvil de color negro, dejando lamentablemente una persona fallecida.

Según las primeras informaciones, la víctima sería el conductor del camión cisterna. Hasta el lugar llegaron representantes de las municipalidades de ambos distritos para atender la emergencia y coordinar las acciones correspondientes.

Asimismo, personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios acudió a la zona para apoyar en las labores de rescate y atención de la emergencia, mientras el área permanece afectada debido al fuerte impacto entre las unidades involucradas.

DETALLES DEL ACCIDENTE

Este accidente provocó el cierre temporal de ambas vías de la Panamericana Norte, mientras las autoridades perimetraron la zona para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y realizar las diligencias correspondientes.

Asimismo, el hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa cómo un camión de carga pierde el control e impacta contra otro vehículo, desencadenando el múltiple choque que terminó con consecuencias fatales.

CONGESTIÓN VEHÍCULAR

Por otro lado, el accidente ha generado una gran congestión vehicular debido al cierre temporal de la zona. Asimismo, los vendedores ambulantes también se han visto perjudicados, ya que no pueden instalar sus puestos con normalidad para realizar sus actividades comerciales.