“La muda” era líder de una banda de robacasas que operaba en Ate, San Isidro y La Molina

La Policía Nacional detuvo a dos sujetos que serían miembros de la banda criminal “Los sanguinarios de San Juan”, quienes estarían involucrados en el robo de viviendas en distintos distritos de la capital. Llama la atención que la mujer sería quien lideraría la banda.

Este ha sido un seguimiento de la Policía Nacional de varios días para dar con el paradero de estos sujetos. En las cámaras de seguridad se observa a la mujer apretando el timbre de una vivienda, al parecer, para asegurarse que no había nadie en casa, luego el cómplice ingresa con un saco blanco que, tras unos minutos, sacaba lleno de objetos de valor.

“LA MUDA” SERÍA LA LÍDER DE LA BANDA CRIMINAL

En las imágenes se observa a la mujer que siempre está dirigiendo al hombre que llevaba el saco blanco. La policía indicó que los robos de estos sujetos se han reportado en los distritos de Ate Vitarte, La Molina, San Borja y Cieneguilla.

Según la policía, estos sujetos estarían a punto de robar otro inmueble en el distrito de Ate, pues fueron intervenidos cuando la mujer tocaba el timbre de una casa. La cabecilla de este grupo criminal sería la mujer (34) conocida como “la muda”, en tanto, su acompañante también es conocido en el mundo criminal como alias “Clavito” de 31 años.

Los agentes policiales que revisaron el vehículo encontraron placas clonadas, pistola, un desarmador y una cizalla. La policía sigue investigando el caso, pues al parecer habría otros cómplices que formarían parte de esta banda criminal.

¿CUÁL ERA SU MODALIDAD DE ROBO?

Javier Ávalos, jefe de Seguridad Ciudadana de La Molina, explicó que estos sujetos hacían un "reglaje" al domicilio, luego “la muda” tocaba el timbre para certificar que no haya alguien en la vivienda, después llamaba al resto de la banda por teléfono e ingresaban a robar.