Policía que disparó y mató a menor en Huacho recibe prisión domiciliaria

A raíz de una intervención policial registrada en el distrito de La Victoria, uno de los agentes involucrados habría disparado contra un menor de edad, provocando su muerte. Ante este hecho, la madre de la víctima exige justicia para su hijo y pide que se esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió el disparo.

Asimismo, el agente policial recibió la medida de prisión domiciliaria mientras continúa el proceso por este caso, decisión que ha generado indignación entre los familiares del menor. Los deudos cuestionan la medida adoptada y exigen que las autoridades realicen una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades correspondientes.

La familia de la víctima ha presentado diversas evidencias ante la Fiscalía para contribuir al esclarecimiento del caso. Entre las pruebas entregadas se encuentran imágenes de las cámaras de seguridad, en las que se observaría el momento preciso en que el agente policial habría disparado contra el menor.

INDIGANCIÓN FAMILIAR

El hecho ocurrió cuando la familia regresaba de un paseo y fue intervenida por el agente policial. Según el relato de los familiares, durante la intervención se inició una discusión entre el padre del menor y el efectivo, quien habría reaccionado de manera violenta y efectuado un disparo. La bala terminó impactando en el menor, quien falleció a consecuencia de la herida.

“El dispara y yo tenía abrazado a mi hijo y cae y seguía amenazandonos, no le importo que mi hijo estaba tirado”, manifestó la madre de familia entre lágrimas pidiendo justicia.

FISCAL ESTARÍA AYUDANDO A POLICÍA

Por otro lado, la madre del menor también denunció que el agente policial estaría recibiendo presunto respaldo de la Fiscalía, específicamente del fiscal Fernando Ayala. Según su versión, el funcionario estaría interviniendo a favor del efectivo para buscar su libertad y excluirlo de las investigaciones por la muerte de su hijo. “Cómo es posible eso, se supone que es un fiscal, porque no presenta (las pruebas), porque no quiere que sigan las investigaciones”, manifestó.