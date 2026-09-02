Excongresista Kelly Portalatino estaría involucrada en accidente vehicular que dejó un herido

Hasta la comisaría de Monserrat llegó la excongresista Kelly Portalatino, pues estaría involucrada en el atropello a un hombre. Cuando llegó al establecimiento policial, la exparlamentaria no dio declaraciones a la prensa que esperaba en los exteriores.

La información que se maneja es que la víctima sería un hombre de 48 años. En el vehículo que conducía Portalatino se muestra algunas manchas que podrían ser del accidente que se investiga, sin embargo, los agentes policiales aún realizan diligencias al interior de la comisaría donde permanece la excongresista.

DETALLES DEL ACCIDENTE

El hombre de 48 años de edad estaba a bordo de una bicicleta eléctrica y, según el acta policial, el accidente se dio en la avenida Pacasmayo. La excongresista acudió al médico legista durante la madrugada y, luego, acudió a la comisaría de Monserrat, donde todavía permanece para cumplir con las diligencias de ley.

Se ha podido confirmar por el acta policial, que Portalatino se movilizaba por la avenida Guillermo Dansey en el Cercado de Lima y cuando intentó girar en la cuadra 4 de la avenida Pacasmayo ocurrió el accidente; además, según el documento policial, la excongresista conducía el vehículo.

En tanto, la víctima del accidente se encuentra en una clínica recuperándose de las lesiones, pues tendría una fractura en la región sacra de la columna. Aún se desconoce si la excongresista iba acompañada de alguna persona en el momento del accidente.