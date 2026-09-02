Menores desafían el peligro: usan carritos de juguete en plena vía pública

Imágenes registradas durante los últimos días muestran a niños de entre 4 y 10 años circulando en carritos eléctricos de juguete por la ciclovía y hasta por la avenida Tacna, en pleno centro de Lima, generando preocupación debido al alto riesgo al que estan expuestos.

Estos vehículos suelen ser alquilados como entretenimiento para niños y adultos en zonas cercanas a parques y plazas, como la Plaza San Martín. Sin embargo, algunos de estos carritos habrían comenzado a desplazarse por espacios destinados a la circulación de bicicletas e incluso por vías donde transitan vehículos de transporte público y privado.

CARRITOS CIRCULAN SIN SUPERVISIÓN

Los carritos cuentan con luces de distintos colores, una característica que constituye uno de sus principales atractivos para quienes los alquilan durante la noche, sin embargo, estas luces no garantizan que los menores sean visibles para los conductores.

Conductores que se encontraron con estos vehículos en plena vía registraron las escenas con sus celulares y expresaron su sorpresa ante la presencia de niños circulando por una zona con alto flujo vehicular.

PIDEN INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES

Por otro lado, la situación también pone bajo cuestionamiento la falta de supervisión sobre el alquiler y circulación de estos vehículos de juguete. No está claro bajo qué condiciones se permite su funcionamiento ni cuáles son las zonas autorizadas para su desplazamiento.

Ante ello, se espera que la Municipalidad de Lima y las autoridades competentes verifiquen si estos servicios cuentan con autorización y establezcan medidas para impedir que los carritos sean utilizados en vías donde puedan poner en peligro a los menores.