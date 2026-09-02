Callao: sicarios disparan diez veces contra joven que estaba junto a su padre

Nuevo atentado criminal genera temor en el Callao. En la calle 64 en Bellavista, sujetos dispararon diez veces contra una persona de 22 años cuando estaba junto a su padre, según relataron testigos. Los delincuentes aparecieron a bordo de una motocicleta en busca del joven.

La víctima se percató de la actitud sospechosa de estos sujetos y decidió correr a su casa que estaba a solo metros, pero cuando abría la puerta los delincuentes lo atacaron y le dispararon diez veces, luego de esto huyeron en la moto lineal.

El joven malherido fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión donde, milagrosamente, se salvó del ataque, pero los médicos siguen evaluando su estado de salud.

SE PRESUME ATAQUE POR AJUSTE DE CUENTAS

La policía, por otro lado, ya realiza la investigación correspondiente, han conseguido los casquillos de bala de la zona del ataque y no se descarta que se trate de un ajuste de cuentas.