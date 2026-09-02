Perito forense analiza cambios de “Jhonsson pulpo” y discrepancias físicas con detenidos por secuestro

La reciente detención del cabecilla de “Los Pulpos”, Johnson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo” ha generado varias reacciones debido a su evidente cambio en el rostro. Dany Humpire, perito forense, analizó este caso en Buenos Días Perú junto a Claudia Chiroque y Martín del Pomar.

Humpire explicó que hay casos en que perseguidos por la policía han optado por realizarse una cirugía estética para evitar ser reconocidos, sin embargo, dijo que “hay características que la cirugía no las puede borrar” y que sirven para identificar a una persona, por ejemplo, el pabellón auricular, porque no suele ser una parte que sea modificada en una intervención quirúrgica, además porque esta parte del cuerpo “es única e inmutable”.

En cuanto a la identificación dactilar, Humpire señaló que en el Perú hay un registro de huellas dactilares, pero es reducida y no se tiene una base de todos los dedos, solo del pulgar e índice, comentó el experto.

CASO SECUESTRO EN TRUJILLO: DISCREPANCIAS FÍSICAS CON DETENIDOS

Al respecto, Dany Humpire comentó que en el Perú no hay laboratorios forenses acreditados ni del Ministerio Público ni de la Policía, lo que hace difícil investigar un crimen por falta de infraestructura: “luego nos quejamos que los jueces liberan a los presuntos delincuentes”, explicó el perito que añadió que “un laboratorio no acreditado y un perito no certificado, es grave”.

En cuanto a los detenidos en Trujillo por el caso de secuestro de un empresario minero y la matanza de sus acompañantes, el perito forense comentó que, según su análisis, el promedio de estatura de los secuestradores es de 1.69 a 1.76, no menor a eso, por ello Humpire concluyó que hay discrepancias en el biotipo de los detenidos: “yo los descartaría porque no hay coherencia en la estatura ni en el biotipo”, puntualizó.