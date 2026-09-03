Niño es atropellado por mototaxi cuando iba al colegio en San Juan de Miraflores

Cámaras de seguridad registraron el momento en que el vehículo impactó contra el menor, quien sufrió una grave lesión en la cabeza.

Un terrible accidente se registró en San Juan de Miraflores, exactamente en la avenida Raymondi, cuando un niño fue atropellado por una mototaxi mientras intentaba cruzar la pista para dirigirse a su colegio.

Según las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, la mototaxi se desplazaba a gran velocidad. En primera instancia, el conductor esquivó a otra mototaxi que circulaba en sentido contrario, pero no logró frenar a tiempo y terminó impactando contra el menor.

Tras el impacto, el niño logró ponerse de pie y corrió hacia los brazos de su hermano, quien se encontraba cerca del lugar. Sin embargo, pocos segundos después se desvaneció debido a la lesión que sufrió en la cabeza.

MENOR SUFRIÓ LESIÓN EN LA CABEZA

El fuerte impacto le provocó al menor una grave lesión en la cabeza, por lo que se desvaneció pocos minutos después del accidente. Ante ello, fue trasladado a un hospital cercano, donde permanece recuperándose y bajo atención médica.

Por otro lado, se pudo identificar que la mototaxi que impactó contra el menor terminó volcando tras el accidente. La unidad era conducida por un joven de 18 años, quien posteriormente fue trasladado a la comisaría para continuar con las investigaciones y determinar las responsabilidades correspondientes.