¡Golpe al bolsillo! Diésel alcanza los S/26.49 por galón

El precio del diésel ha ido incrementándose con el pasar de los días hasta alcanzar su punto más alto. Actualmente, se comercializa a S/ 26.49, situación que viene afectando considerablemente el bolsillo de los conductores.

Asimismo, también se registró un incremento en el precio de la gasolina regular, que llega a S/ 23.99, mientras que la gasolina premium alcanza los S/ 25.99 en diferentes grifos de la capital.

CONDUCTORES SE VEN AFECTADOS

Esta situación sigue estando presente a raíz del conflicto en Medio Oriente, escenario que no ha sido ajeno al Perú, debido a que la importación de combustibles y otros factores también influyen directamente en la variación de los precios.

El incremento registrado alcanza el 7.7 % desde el inicio de dicho conflicto. En ese momento, el precio se encontraba por debajo de los S/ 12, lo que evidencia el considerable aumento registrado desde entonces.