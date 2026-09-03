Crece preocupación por incremento de accidentes en vehículos eléctricos

En las últimas semanas se han reportado varios accidentes en motocicletas eléctricas o también llamados trimotos. Estos vehículos no tienen ningún tipo de seguridad para el conductor o el pasajeros ni supervisión.

Los accidentes son constantes y se reportaron sobre todo en la avenida Aviación y en la avenida Grau, espacios donde circulan estos vehículos llevando pasajeros. Entre los heridos hay menores de edad y los choques se dan con mototaxis, camiones y motocicletas.

CONTINÚAN SIN SUPERVISIÓN

Afortunadamente, ninguno de estos accidentes ha provocado la muerte de personas, sin embargo, si estos vehículos continúan sin supervisión en cualquier momento se podría reportar una tragedia. Ante esta situación, la ciudadanía exige una mayor supervisión de este tipo de medio de transporte para evitar futuras tragedias.