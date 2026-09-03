Callao: cámaras captan a sicario cuando dispara contra un joven motociclista

En la cuadra 3 de la avenida La Marina, en La Perla, un joven de 20 años fue atacado a balazos y sobrevivió. La víctima corrió por su vida para salvarse de los disparos que lanzaron sicarios que llegaron a pie.

La víctima estaba en su motocicleta sentada a un lado de la vía. Según testigos, el joven de 20 años pudo percatarse cuando dos sujetos armados se acercaron a él, en ese momento se lanzó a correr para salvarse, pero una cuadra más allá los sicarios le dieron alcance y le dispararon hasta diez veces.

POLICÍA NO DESCARTA QUE ATENTADO SEA POR AJUSTE DE CUENTAS

Dos de las balas impactaron contra la víctima, pero se salvó gracias a la rápida acción de los vecinos que lo trasladaron hacia el hospital Daniel Alcides Carrión, hasta el momento su pronóstico es reservado.

La policía llegó al lugar para recoger las balas, analizar la motocicleta de la víctima y el casco que tenía puesto. Los agentes policiales no descartan que este atentado sea por un ajuste de cuentas.