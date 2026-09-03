Atropellan a adulta mayor y conductor se da a la fuga en San Juan de Lurigancho

Un lamentable hecho se registró en el distrito de San Juan de Lurigancho en la intersección de la avenida Jorge Basadre con Huertos a las 11:00 p.m. del 01 de septiembre, donde una adulta mayor, identificada como Eliza Campos Evaristo, de 68 años, fue atropellada por un vehículo cuyo conductor posteriormente se dio a la fuga.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento preciso del impacto. En las imágenes se observa a la mujer regresar a su vivienda luego de culminar su jornada laboral como vendedora de melones. El vehículo, que se desplazaba a baja velocidad, la atropelló y terminó pasando por encima de ella antes de continuar su recorrido y darse a la fuga.

Los familiares de la víctima exigen justicia y piden a las autoridades que ayuden a esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero del responsable. Asimismo, solicitan que se realicen las investigaciones necesarias para identificar al conductor que dejó sin vida a una madre trabajadora.

FAMILIA PIDE JUSTICIA

Asimismo, los familiares realizaron la denuncia correspondiente y, gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad y al apoyo de algunos vigilantes de la zona, se logró identificar los primeros tres dígitos de la placa del vehículo involucrado.

Ante ello, los deudos pidieron a las autoridades que continúen con las investigaciones y los ayuden a dar con el paradero del responsable, a fin de que responda ante la justicia por lo ocurrido. “Lo que pedimos es que nos ayuden con el tema de la cámara de seguridad para poder facilitar y poder buscar donde está la persona que ha cometido este delito”, indicó el hijo de la víctima.

UNA MUJER TRABAJADORA

Por otro lado, Eliza Campos tenía varios años trabajando como vendedora de emoliente en la zona. Sus familiares la recuerdan como una mujer trabajadora, optimista y siempre dispuesta a salir adelante. Por ello, lamentan profundamente que su vida haya sido arrebatada de esta manera. “Su rutina era salir desde las 4 de la tarde con todas sus cosas y regresar a las 11 de la noche, ella nunca había tenido problemas”, manifestó.