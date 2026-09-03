Independencia: escolares no estudian porque colegio está a punto de colapsar

La institución educativa “El Milagro” en el distrito de Independencia tuvo que suspender sus clases presenciales debido a las malas condiciones de su infraestructura en distintos puntos del recinto. Ante esta situación, los padres de familia denunciaron el caso y alertaron sobre el riesgo al que estarían expuestos los estudiantes.

El colegio, que cuenta con 62 años de funcionamiento, presenta diversas estructuras deterioradas tanto en el interior como en el exterior del plantel. Estas condiciones representan un riesgo latente para la comunidad educativa, especialmente ante la posibilidad de un sismo.

Por ello, los padres de familia exigen a las autoridades que se adopten las medidas necesarias para garantizar una infraestructura segura y evitar posibles colapsos que puedan poner en peligro la integridad de los estudiantes.

INSTITUCIÓN SE CAE A PEDAZOS

Uno de los principales problemas que se evidencian en el recinto es el deterioro de las estructuras, especialmente de columnas y paredes de ladrillo, que se han ido desprendiendo debido a la falta de mantenimiento. Incluso, algunas partes de la infraestructura podrían ser retiradas con facilidad.

Padres de familia realizaron una protesta en contra de las autoridades pertinentes exigiendo una solución y seguridad para sus hijos. “Esto lleva años, es más el colegio no ha tenido título, recién el año pasado han gestionado el título, no habido interés de nada, este colegio ha generado más de 20 años de recursos propios y se han enfocado en el robo de la plata que mantener el colegio”, manifestó una madre de familia.

NO DAN SOLUCIONES

Por otro lado, no solo las paredes se encuentran en mal estado, sino también las ventanas, puertas y otras estructuras del recinto. Asimismo, varias aulas permanecen clausuradas debido a los daños registrados. Según señalaron los padres de familia, las autoridades les habrían informado que los trabajos de reparación se realizarían en un plazo de un mes; sin embargo, hasta el momento, esta promesa no se habría cumplido.