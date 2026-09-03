Realizan demolición de casas y recuperación de espacios públicos en Puente Piedra

En el kilómetro 29 de la Panamericana Norte se realiza la recuperación de espacios públicos, en el distrito de Puente Piedra. Maquinaria pesada se encuentra retirando tierra de lo que sería una vía auxiliar, sin embargo, se ha visto la presencia de personas que se resisten a ser desalojados para continuar con esta operación.

Esta recuperación de espacios ha iniciado días anteriores, por lo que unas cuatro máquinas continúan trabajando para limpiar la zona, sin embargo, por la cercanía a la Panamericana Norte es complicado el trabajo ya que hay vehículos transitando y, unos metros más adelante, hay un puente peatonal.

BUSCAN LIBERAR VÍA AUXILIAR

El alcalde Rennán Espinoza, que supervisa la obra, comentó que se busca habilitar una sección de la avenida para dar más facilidad al tránsito de vehículos: “estamos recuperando parte de la Panamericana Norte. Aquí hay solo dos carriles, no hay una vía auxiliar que permita el desplazamiento de los vehículos que internamente necesitan comunicarse dentro del mismo distrito, o el transporte menor que está obligado a pasar por la carretera y que no solo está prohibido, sino que es un riesgo contra la vida de los pasajeros”, explicó el burgomaestre.

Por otro lado, dijo que en este punto se produce un “cuello de botella”, por ello buscan liberar el espacio: “Es un problema por la cantidad de carros que circulan por acá sumado a una gran cantidad de vehículos pesados. Hemos pedido a la Municipalidad de Lima que intervenga, pero han pasado años y no lo ha hecho, así que lo tenemos que hacer nosotros”, explicó.

ALGUNOS SE OPONEN AL DESALOJO

En cuanto a las personas que no quieren desalojar la zona, el alcalde Espinoza aseguró que se les notificó con antelación de este operativo: “Siempre hay ocupaciones precarias. La gente ve un espacio que no está siendo utilizado y lo ocupa, pero ya han sido notificados, han firmado los documentos respectivos. Siempre hay un nivel de resistencia, pero se obrará respetando la ley”, respondió y añadió que son 60 metros en total los que se deberían abrir de la vía auxiliar, pero añadió que solo se trabajará en una sección de la vía.

Finalmente, respecto a los predios que cuentan con título de propiedad, el alcalde Espinoza dijo que con ellos hay un tratamiento diferente porque corresponde un proceso de expropiación, pero se está procediendo a liberar las zonas ocupadas de manera indebida. En cuanto a quienes se oponen a salir de la zona, el alcalde señaló que “siempre hay un nivel de resistencia, pero saben que están ocupando un lugar que no les corresponde. Es parte de un proceso, pero fueron debidamente notificados”, reiteró.