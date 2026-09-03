Pared de colegio colapsa y deja a escolares expuestos a peligro en Ate

Una filtración de agua registrada en el distrito de Ate afectó a una institución educativa y a varias viviendas aledañas, generando inundaciones y daños en las pistas de la zona. Esta situación también viene dificultando el tránsito vehicular, debido a la acumulación de agua y las malas condiciones de la vía.

Los vecinos de la zona se comunicaron con personal de Sedapal para solicitar que se realicen los trabajos correspondientes. Sin embargo, las filtraciones han sido constantes y han dejado las calles y alrededores en malas condiciones.

Asimismo, no solo las viviendas y las vías de la zona se han visto afectadas, sino también una institución educativa “Las Hermanas Misioneras de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro” en Santa Clara, que habría sido una de las más perjudicadas. La humedad provocada por las precipitaciones debilitó una de las paredes del colegio, ocasionando su colapso y aumentando el riesgo para la comunidad educativa.

PELIGRO EN LA ZONA

A pesar del peligro registrado en la zona, los vehículos continúan circulando por esta vía, exponiéndose a posibles accidentes debido al mal estado de la carretera.

Sin embargo, lo que genera mayor preocupación es el deterioro de las paredes de la institución educativa, que alberga a más de 150 estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria. Ante la constante humedad provocada por las precipitaciones, existe temor entre los padres de familia de que se produzca un nuevo colapso que pueda poner en riesgo la integridad de los alumnos.

COLEGIO EN RIESGO

Por otro lado, la encargada de la institución educativa señaló que esta situación se viene registrando desde hace algún tiempo y que, hasta el momento, no se habrían adoptado las medidas necesarias para evitar que el problema se agrave y represente un mayor peligro para los estudiantes. “Aproximadamente desde el jueves nos dimos cuenta de un aniego que ha hecho que la pared colapse y el martes en la noche la pared cedió”, manifestó.