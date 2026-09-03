ÚLTIMO MINUTO: Dejan explosivo frente a vivienda en Bellavista

En la Ciudad del Pescador en Bellavista, en el cruce de las calles 64 A con 46 A, donde durante la mañana unos sujetos habrían dejado un presunto cartucho de dinamita. El personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegó hasta el distrito para intervenir en este caso que preocupa a la zona.

Días atrás, en esta misma calle, se produjo una persecución a balazos contra un joven que estaba con su padre. Estas situaciones de inseguridad preocupan a los vecinos que se preguntan si el estado de emergencia es efectivo, ya que no ven resultados.

El dispositivo se halló cerca al parque Héroes del Cenepa en el distrito Bellavista, paralelo a la avenida Santa Rosa, en los alrededores está la Universidad del Callao. Cabe destacar que en la cuadra donde se dejó el explosivo hay negocios de comida, bebidas, bodegas, así como varias viviendas, por lo que los vecinos que están atemorizados por el aumento de la delincuencia en el Callao.

CIFRAS ESCALOFRIANTES

Cabe destacar que solo de enero a agosto del 2026 se han reportado 13 mil 892 denuncias por extorsión, lo que involucra un promedio mensual de 1985 delitos por extorsión al mes, 66 cada día y tres cada hora, según un reporte del Ministerio Público. Las estadísticas incluyen ataques a negocios, granadas, amenazas hechas a puño y letra, mensajes o llamadas intimidatorias.