Carril exclusivo en la avenida Arequipa: ¿dónde quedaron los colectiveros?

Desde el pasado 22 de agosto, la avenida Arequipa presenta un nuevo esquema de circulación debido a la implementación de un carril bidireccional exclusivo para los buses del Corredor Azul.

La medida modificó el tránsito en un tramo de esta importante vía y obligó a los conductores de colectivos a utilizar rutas alternativas para llegar hacia el centro de Lima, estos cambios generaron protestas y bloqueos por parte de los colectiveros, quienes cuestionan las restricciones para circular por la avenida Arequipa.

Sin embargo, mientras continúan los reclamos, los vehículos informales han optado por modificar sus recorridos para mantener el servicio y trasladar a sus pasajeros implementando el nuevo recorrido Miraflores, dan la vuelta y emprenden el regreso por la avenida Arequipa.

COLECTIVOS UTILIZAN PASEO DE LA REPÚBLICA

En dirección al centro de Lima, los colectivos toman la avenida Petit Thouars hasta llegar a la avenida 28 de Julio y continúan por Paseo de la República. Posteriormente, ingresan por la avenida 9 de Diciembre y se dirigen hacia la avenida Garcilaso de la Vega para continuar su recorrido.

Sin embargo, este cambio ha generado un nuevo punto de congestión vehicular, principalmente en la zona de la curva de Paseo de la República, lo que implica mayores dificultades a los usuarios para llegar a sus puntos habituales de embarque. “La ciudad va ir descongestionando cuando dejemos la micro transportación y entremos a la macro transportación como cualquier ciudad que tiene un buen sistema de transporte”, indicó Edwin Deterneano, presidente de Transitemos.

MANTIENEN CIRCULACIÓN HACIA MIRAFLORES

En el sentido de regreso, los colectivos pasan por el bypass de la avenida 28 de Julio y recogen pasajeros en las inmediaciones del inicio del tramo bidireccional. Desde ese punto, algunos continúan por la avenida Arequipa, mientras otros optan por la avenida República de Chile y posteriormente por Arenales.

A diferencia del recorrido hacia el centro, en este sentido los vehículos particulares y colectivos pueden continuar utilizando la avenida Arequipa. No obstante, los conductores señalan que las nuevas rutas son más extensas y terminan incrementando sus tiempos de viaje.