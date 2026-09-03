Puente Piedra: PNP logra detener a micro comercializador de droga con ayuda de drones

En Puente Piedra, en el asentamiento humano Santa Rosa, la policía capturó a un presunto micro comercializador de drogas. Según información policial, este sujeto identificado como alias “arañita”, de 40 años de edad, había escogido este lugar apartado y de difícil acceso para evitar ser ubicado por los agentes del orden.

POLICÍA DESCUBRE SU "MODUS OPERANDI"

Desde ese punto controlaba si es que la policía llegaba, pero no contó que los agentes policiales utilizaron drones y registraron su modus operandi. Según las imágenes aéreas de los drones, este hombre que registra varios antecedentes penales, hacía pases a personas que llegaban al lugar a bordo de mototaxis.

El sujeto fue intervenido en su vivienda, una casa de material prefabricado en la que se encontró un arma de fuego y más de mil quetes de pasta básica de cocaína. El jefe del Escuadrón Verde, coronel PNP Carlos Alcántara, explicó que se encontró en su celular mensajes avisando que la policía estaba cerca, además, este hombre de 40 años tiene varios antecedentes penales por tráfico ilícito de drogas.

Según información policial, desde esa zona de difícil acceso, este sujeto vigilaba la llegada de la policía y también recibía información si los agentes estaban cerca, sin embargo, no pudo escapar de esta intervención policial.