Teleférico de Miraflores entra en fase final: tendrá tarifas diferenciadas para vecinos y turistas

El Teleférico de Miraflores se encuentra cada vez más cerca de iniciar oficialmente sus operaciones. La Municipalidad de Miraflores informó que el proyecto, valorizado en aproximadamente 10 millones de dólares, ya cuenta con su infraestructura mecánica y operativa certificada al 100% bajo estándares europeos y actualmente atraviesa una etapa de marcha blanca, mientras se culminan algunos trabajos pendientes antes de abrir sus puertas al público.

Teleférico conectará el malecón con la Costa Verde en dos minutos

El nuevo sistema tendrá un recorrido de 305 metros y permitirá conectar el Parque Domodósola, ubicado entre el puente de La Paz y Larcomar, con Playa Redondo, en la Costa Verde, en aproximadamente dos minutos. El teleférico funcionará bajo el sistema de “vaivén”, es decir, mientras una cabina desciende hacia la playa, la otra asciende hacia la zona del malecón.

Cada una de las dos cabinas tendrá capacidad para 15 pasajeros, distribuidos entre diez personas sentadas y cinco de pie. Además, el sistema desarrollado con tecnología de la empresa Doppelmayr permitirá transportar hasta dos bicicletas o dos tablas de surf de manera simultánea, una característica orientada especialmente a ciclistas y surfistas que frecuentan las playas de Miraflores.

Durante el trayecto, los usuarios podrán observar una vista panorámica del océano Pacífico, Larcomar y el Circuito de Playas de la Costa Verde. La nueva infraestructura también permitirá evitar el tránsito vehicular para quienes busquen desplazarse directamente desde la parte alta del distrito hacia el litoral sin necesidad de utilizar automóviles, taxis u otros medios de transporte.

¿Cuánto costará viajar en este servicio?

Felipe Ojeda, vocero de la Municipalidad de Miraflores, adelantó que el servicio contará con tarifas diferenciadas para tres grupos de usuarios: vecinos miraflorinos, turistas nacionales y turistas extranjeros. Aunque todavía no se han anunciado los montos definitivos, señaló que los precios serán accesibles y estarán por debajo del costo promedio de un viaje en taxi desde el acantilado hasta las playas de la Costa Verde.

Para iniciar oficialmente las operaciones aún queda pendiente culminar la instalación de un ascensor destinado a garantizar la accesibilidad para personas con discapacidad, adultos mayores y usuarios de sillas de ruedas, además de algunos servicios complementarios. El teleférico también contará permanentemente con personal especializado de rescate equipado con arneses. Aunque todavía no existe una fecha exacta de inauguración, las autoridades estiman que el servicio comenzará a funcionar en los próximos días. (Con información de Agencia Andina).