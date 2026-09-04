Atacan a balazos colectivo repleto de pasajeros en SJL: sujetos dejaron una nota extorsiva

Sujetos que se movilizaban en una moto dispararon anoche contra una combi repleta de pasajeros, cuando circulaba por la avenida Saul Cantoral, en el sector Diez de Octubre, en San Juan de Lurigancho (SJL).

Fueron tres balazos; dos impactaron en el parabrisas de la unidad y uno en la puerta por donde suben los pasajeros. Afortunadamente, el atentado no dejó heridos ni fallecidos.

NOTA EXTORSIVA

Antes de retirarse, el copiloto de la motocicleta dejó una nota extorsiva; el conductor, acompañado de otros transportistas, se dirigió a la comisaría del sector para poner la denuncia respectiva.

Los choferes señalaron que su empresa, “Hijos de Cristo Rey”, que tiene poco tiempo de fundada, viene siendo amenazada para que pague cupos. Solicitaron más seguridad.