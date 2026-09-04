Terror en Comas: disparan contra vivienda de adulta mayor

En Comas, en el pasaje José Segundo, una mujer de 63 años vivió momentos de terror cuando un delincuente disparó diez veces contra su vivienda. La víctima se salvó de ser impactada por una de las balas, incluso dijo que tuvo que agacharse.

Los testigos indicaron que el delincuente llegó hasta el lugar a pie y luego de disparar escapó en una motocicleta junto a su cómplice.

NUNCA RECIBIERON AMENAZAS

Para la familia, el delincuente se equivocó de objetivo, pues aseguraron que no recibieron amenazas de ningún tipo. La hija de la adulta mayor comentó que sonó la reja de su casa y escuchó que su madre abría la ventana, luego sonaron varios disparos: “gracias a Dios no le impactaron a mi mamá”, relató.

Los vecinos también indicaron que hay mucha inseguridad en la zona, pues atentados similares se han reportado en esa misma calle, por lo que solicitan más seguridad a las autoridades.