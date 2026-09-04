La Victoria: banda criminal “Los chukys” deja sobre con balas en una panadería

Esta mañana, integrantes de la banda criminal “Los chukys” dejaron un sobre con varias balas dentro en una concurrida panadería ubicada en la cuadra 9 de la avenida Isabel la Católica, en La Victoria.

Según los trabajadores, el sobre manila fue dejado muy temprano en el piso dentro del local; ellos lo abrieron inmediatamente pensando que era un mensaje del propietario o de algún cliente.

NEGOCIO CERRADO

Al percatarse de que eran balas, llamaron a la Policía Nacional; tras el incidente, dos agentes permanecen en la esquina del local vigilando, mientras un patrullero recorre todo el sector.

Trascendió que el propietario de la panadería tiene varios negocios del mismo rubro en distintos sectores de La Victoria y que no vive en este distrito. Los vecinos se mostraron preocupados por lo sucedido.